Les investisseurs en portefeuille ont injecté 21,5 milliards $ au sein de l'économie nigériane depuis la fin de la récession en mars 2017

(Agence Ecofin) - Les flux entrants de capitaux étrangers effectués par des investisseurs en portefeuille au profit de l’économie du Nigéria, ont atteint 21,5 milliards $ au Nigéria, entre avril 2017 (lorsque le pays est ressorti de sa courte récession de 3 mois), et la fin du mois de janvier 2019.

L'information contenue dans un rapport d'analyse de la firme d'investissement nigériane FSDH Merchant Bank, précise que cela a représenté la plus grosse portion des devises entrantes dans le pays (42,08%). Mais il faut dire que la banque centrale du pays et les entreprises non-financières ont été les premiers apporteurs de devises au sein de l'économie la plus peuplée d'Afrique, avec un total de 24,28 milliards $ sur la même période.

A mesure que la croissance est revenue dans le pays et que la confiance en l'économie se renforçait, les flux entrants de capitaux au profit du Nigéria ont aussi progressé atteignant deux fois le niveau de 3,5 milliards $. Mais depuis novembre 2018, on note comme un tassement dans l'arrivée des capitaux étrangers, qui coïncide aussi avec la volatilité sur le marché international des capitaux.

Ces cinq derniers mois, la banque centrale du Nigéria a été le premier fournisseur des devises, cela en vue de défendre la monnaie nationale. Selon des données de l'institution d'émission monétaire, en effet, la valeur du naira s'est dépréciée sur le marché des opérations extérieures (NAFEX).

Le marché financier nigérian est désormais attentif aux évolutions des cours du pétrole, tout autant qu'à l'actualité internationale, notamment les évolutions de la guerre commerciale entre la Chine et les USA, et les décisions que prendront les banques centrales occidentales.



Idriss Linge