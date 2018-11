Kenya : un groupe d’investisseurs injecte 10 millions $ pour renforcer les activités d’une start-up de distribution de produits agricoles

(Agence Ecofin) - Twiga Foods, une jeune entreprise kényane qui utilise la technologie pour vendre en ligne des produits agricoles pour le compte de petits exploitants, a reçu un investissement de 10 millions $ de la Société Financière Internationale (SFI). La firme de capital-risque TLcom Capital LLP, Wamda Capital, DOB Equity et le programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) ont également participé à ce financement.

Avec ce nouvel investissement, la start-up qui revendique plus de 13 000 agriculteurs et 6000 vendeurs sur sa plateforme compte développer ses activités et proposer de nouveaux services.

A cet effet, Twiga veut toucher un plus grand nombre d’agriculteurs, la société lancée en 2014 améliorera ses services de livraison des produits agricoles et compte acquérir de nouveaux camions pour la collecte et la distribution rapide des produits.

« L’accès aux marchés est une préoccupation majeure pour les petits exploitants agricoles de toute l’Afrique qui vivent dans des zones reculées. Twiga aide à créer une chaîne d’approvisionnement plus efficace, reliant directement les agriculteurs aux marchés, ce qui augmente également leurs revenus », a déclaré Nikunj Jinsi, responsable du capital-risque à la SFI.

Tout récemment, les gouvernements américain et kényan avaient conclu des accords d’un montant global de 237 millions $, destinés à financer les secteurs énergie et sécurité alimentaire. Dans le cadre de ces accords, un financement de 5 millions $ avait été promis à la start-up kényane Twiga. La ressource devait servir à étendre le réseau de distribution de l’entreprise.

Chamberline Moko