Afrique du Sud : Vantage capital injectera 137 millions $ dans six centrales solaires et éoliennes

(Agence Ecofin) - Le gestionnaire de fonds Vantage Capital a injecté 2,05 milliards de rands sud-africains (plus de 137 millions $) dans la mise en place de projets d’énergies renouvelables. Ce financement qui se fera par le truchement de Vantage GreenX Note II, sa branche dédiée aux énergies renouvelables, contribuera au financement de six centrales solaires et éoliennes, d’une capacité totale de 133 MW.

Les projets mis en œuvre dans le cadre du programme national de mise en place de centrales d’énergies renouvelables par des producteurs indépendants d’énergie (REIPPP) ont clos leur mobilisation financière en juillet 2018.

« Chacun de ces projets a des fondamentaux solides et est porté par une équipe compétente et expérimentée. Ensemble, ils représentent un portefeuille d’actifs géographiquement diversifié », s’est réjoui Alastair Campbell, le directeur exécutif de Vantage GreenX. Avant de poursuivre : « En dépit des difficultés rencontrées par les parties prenantes à ce projet, au cours des deux dernières années, nous espérons que la conclusion de cette phase du programme représente un tournant pour l’industrie des énergies renouvelables en Afrique du Sud ».

Vantage Capital gère actuellement plus de 11 milliards de rands d’actifs répartis en des financements de projets localisés dans de nombreux pays, dont 13 sur le continent.

Gwladys Johnson Akinocho