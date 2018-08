Le géant sud-africain de l’immobilier Pam Golding Property rachète la start-up Eazi.com

(Agence Ecofin) - Pam Golding Property, l’un des plus grands groupes immobiliers sud-africains, a racheté pour un montant non divulgué la start-up d’achat et de vente de biens immobiliers Eazi.com.

A travers cette acquisition, le groupe immobilier fondé en 1976 entend se positionner dans le créneau des agences immobilières numériques à travers lequel des clients concluent en ligne des transactions et s’accordent sur l’achat ou la vente d’un bien immobilier.

« L’investissement réalisé au sein d’Eazi.com nous permettra de nous intéresser à ce créneau d’agence immobilière en ligne qui comprend plus de 100 000 transactions par an en Afrique du Sud » a déclaré Andrew Golding.

La plateforme Eazi.com lancée en 2017 et qui est basée à Cape Town permettra ainsi à son nouvel acquéreur d’élargir la portée de ses services dans l’optique d’une stratégie visant à accroître sa présence au niveau local et régional.

Chamberline Moko