Tunisie : 138 millions € de la BAD pour le renforcement du réseau en vue de l’inclusion des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) vient d’allouer un financement de 138 millions € à la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG). Les fonds sont constitués de 108 millions € de capitaux propres de l’institution et de 30 millions € mobilisés auprès de l’Africa Growing Together Fund.

Ils serviront à la mise en œuvre du projet d’aménagement et d’équipement du réseau de transport électrique (PAERTE). Le projet a pour objectif l’acquisition de postes de transformation haute et moyenne tension, la construction de 250 km de liaison électrique et la mise en place d’un dispositif de téléconduite.

« Cette opération est un prérequis au développement des énergies renouvelables qui s’accompagne d’une forte intégration des entreprises, favorisant la création d’une nouvelle filière industrielle génératrice d’emplois pour les jeunes », a affirmé Yacine Diama Fal, la directrice générale adjointe de la Banque.

Les infrastructures à installer permettront en effet une grande stabilité du réseau électrique et amélioreront la fourniture par la STEG, d’électricité aux populations. « La STEG sera ainsi en meilleure capacité de faire face à la hausse continue de la demander, de transporter un flux encore plus important d’électricité, notamment celle qui sera produite par les futures centrales solaires et éoliennes en cours de développement », a déclaré Mohamed El Azizi, le directeur général de la Banque pour la région Afrique du Nord.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

06/04/2018 - La Tunisie dévoile sa feuille de route sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique