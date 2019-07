Le 1er forum « Invest in West Africa » aura lieu début octobre à Lomé

(Agence Ecofin) - Le tout 1er forum dédié à l’investissement en Afrique de l’Ouest se tiendra les 03 et 04 octobre prochains dans la capitale togolaise, rapporte Togo First. Dénommée « Invest In West Africa », cette rencontre devrait permettre d'apporter une réponse au problème critique de l'accès du secteur privé ouest-africain aux financements.

Selon les données de la BAD, rapportées par Idrissa Nassa (photo), président du Groupe Coris, et parrain de l'événement, « pour la période 2006-2016, l'économie du secteur privé a représenté près de 40% du PIB de l'Afrique de l'Ouest, et 30% du budget des Etats ». Ces statistiques fondent le financier à affirmer que « le secteur privé représente sans conteste le moteur de la croissance et du développement inclusif sur le continent africain en général et en Afrique de l'Ouest tout particulièrement ».

Avec pour fil conducteur « financer les PME-PMI à fort potentiel, amplifier les partenariats public-privé », cette rencontre devrait « fédérer l’ensemble des acteurs de l’investissement ». Via cette mobilisation, il s’agira de « démontrer au monde, qu’en Afrique de l’Ouest, le secteur privé est prêt à absorber les investissements et est en train d’acquérir de la maturité ».

Sont attendus à cet événement unique en son genre et par sa portée, des entrepreneurs, investisseurs, organisations régionales et continentales. Egalement des chefs d’Etats et de gouvernements, ministres, acteurs de la promotion de l’investissement, industriels, dirigeants bancaires et financiers, fonds souverains, PME-PMI, hauts fonctionnaires y sont annoncés.

A terme, les promoteurs du forum ambitionnent d’avoir un secteur privé ouest-africain fort, au service des Etats.

