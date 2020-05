Cameroun : l’espagnol Elecnor décroche le marché de construction d’un poste haute tension dans une banlieue de Yaoundé

(Agence Ecofin) - Selon un avis d’attribution de marché que vient de publier la Société nationale de transport de l’électricité (Sonatrel), l’espagnol Elecnor est adjudicataire d’un marché de 14,9 milliards FCFA pour la conception, la fourniture et le montage du poste haute tension 225/90/15kV de Nyom II, une banlieue de Yaoundé.

Elecnor est sorti vainqueur contre des concurrents comme : Eiffage (France), Sinohydro (Chine), Best Elektrik Taahhüt Ve Ticaret (Turquie), State Grid (Chine), Elsewedy Electric (Egypte), AEE Power Epc (Espagne), Cegelec (Maroc-Cameroun), Nesec/SPTTC (Nigeria), Siemens (branche de France), Gulf Builder (Egypte) et MBH Power Limited (Nigeria). Les offres de ces derniers ont été jugées « non conformes ».

Elecnor a douze mois pour mener à terme sa mission, dans le cadre du projet de remise à niveau des réseaux de transport d’électricité et de réforme du secteur, financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), guichet non concessionnel du groupe de la Banque mondiale.

S.A.