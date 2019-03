Polaris Partners et Asia Africa Investment & Consulting annoncés dans un deal au profit du secteur de la santé en Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - L’investisseur américain Polaris Partners et Asia Africa Investment & Consulting (AAIC), un spécialiste des soins de santé en Afrique, sont annoncés dans un investissement au profit du secteur de la santé en Afrique de l’Est.



Les deux sociétés apporteront des ressources pour un montant non divulgué dans le capital d’Africa Healthcare Network (AHN), un centre de dialyse et de soins de rein.

Cet investissement contribuera à financer l’expansion et le développement d’Africa Healthcare Network en Tanzanie, au Kenya et en Afrique occidentale et australe.

« Nous prévoyons ouvrir plus de 100 centres de dialyse au cours des cinq prochaines années afin de fournir des soins rénaux abordables et de qualité en Afrique subsaharienne », a déclaré Nikhil Pereira-Kamath, Directeur Général d'AHN.

Dans un rapport de 2018, le Kenya Healthcare Federation, une organisation du secteur de la santé au Kenya indique que les dépenses en matière de soins de santé dans le pays ont atteint 3 milliards $. 36 % des populations bénéficient d’une couverture maladie, selon cette organisation.

Chamberline Moko