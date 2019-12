Paul Ginies nommé Directeur Général du groupe Takafa Education

(ECP) - Monsieur Paul GINIES rejoint le groupe Takafa Education en tant que Directeur General. Expert en éducation, il a notamment été Directeur Général, de 2iE, Institut International d’Ingéniérie de l’Eau et de l’Environnement (Ouagadougou, Burkina Faso) et occupait le poste de Directeur du Centre des Métiers de l’Electricité (CME) de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE, groupe Eranove) avant d’être nommé à la tête du groupe Takafa Education. Monsieur Paul Ginies est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris.

« Les membres du Conseil d’Administration et moi-même sommes heureux de l’arrivée de Monsieur Paul Ginies au sein du groupe Takafa Education. Sa solide expérience dans l’éducation est un atout précieux qui permettra au groupe d’accompagner des universités d’exception » s’est exprimé Vincent le Guennou, Président du Conseil d’Administration du groupe Takafa Education.

Porté par le véhicule d’investissement Africa Edu Holdings (AEH), créé en partenariat par ECP et trois grandes institutions de financement du développement (IFD), Proparco (France), Finnfund (Finlande) et IFU (Danemark), le groupe Takafa Education a pour mission de réunir et fédérer au sein de sa plateforme des institutions d’enseignement supérieur et des universités en Afrique francophone en mesure de proposer des formations accessibles répondant aux besoins de compétences actuels et futurs des économies africaines.

Takafa Education compte deux universités, l’Institut africain de gestion (IAM) du Sénégal et l’IAM Mali, qui comptabilisent plus de 3 000 étudiants et ont diplômé plus de 35 000 étudiants, via divers programmes, depuis la création d’IAM en 1996.

Au travers des participations dans des écoles, institutions ou universités dédiées à l’enseignement supérieur en Afrique francophone, le groupe Takafa Education souhaite fournir aux étudiants les savoirs et les compétences pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux d’employabilité et aux besoins essentiels en matière de développement de l’Afrique.

A propos de Emerging Capital Partners (ECP)

Emerging Capital Partners (ECP) est l’un des plus anciens gestionnaires de fonds de capital-investissement axés sur l’Afrique. Depuis 2000, ECP a mobilisé plus de 3,2 milliards de dollars américains en investissements via ses fonds et ses co-investissements, et a réalisé plus de 60 transactions et près de 50 sorties de capital. ECP cherche à identifier les entreprises qui bénéficieront des changements démographiques et économiques, moteurs de la croissance à long terme de l’Afrique et s’efforce d’améliorer leurs performances et leur rentabilité en créant des entreprises durables qui apportent des avantages durables à leurs communautés. ECP dispose de quatre bureaux couvrant les principales économies africaines. Pour en savoir plus sur ECP : www.ecpinvestments.com