Sénégal : Bassari conclut un financement de 7 milliards FCfa pour le projet Makabingui

(Agence Ecofin) - Bassari Resources peut commencer le développement du projet aurifère Makabingui, au Sénégal. Elle a annoncé vendredi, qu’elle a obtenu après une due diligence, l’approbation de Coris Bank pour un financement bancaire de 7 milliards de francs CFA (environ 13 millions $).

Le prêt, assorti d’un taux d’intérêt de 9%, est censé l’aider à lancer le développement du projet Makabingui. Dans un communiqué publié ce vendredi, la compagnie a indiqué que le projet a été préparé pour le démarrage des activités de développement après la clôture du financement.

Au cours des dernières semaines Bassari et la société d'ingénierie Mincore ont affiné le plan d'exécution du projet et commencé à garantir la disponibilité des personnes et des ressources nécessaires, pour commencer le développement.

Avec une ressource minérale totale de 11,9 millions de tonnes, le projet Makabingui devrait produire annuellement 50 000 onces d’or, sur une durée de vie de 4 ans.

Louis-Nino Kansoun