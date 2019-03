Massif Fund, un institutionnel néerlandais, accorde une ligne de crédit à une fintech égyptienne

(Agence Ecofin) - Une ligne de crédit de 1 million d’euros sera accordée à la firme Dopay par le Massif Fund, un organisme de financement des petites entreprises appartenant au FMO, l’institution néerlandaise de financement du développement. Le taux d’intérêt ainsi que la maturité de ce prêt n’ont pas été indiqué.

La ressource permettra à l’entreprise technologique Dopay de développer ses services de paiement numériques et d’améliorer l’inclusion financière en Egypte. « L'accès aux services financiers reste limité dans de nombreuses villes égyptiennes. Soutenir Dopay, est un moyen pour le Massif Fund d’accompagner les entrepreneurs égyptiens qui développent des solutions dans le secteur des paiements numériques », souligne Jeroen Harteveld, gestionnaire du Massif Fund.

L’Égypte possède l’un des niveaux d’inclusion financière les plus bas de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (zone Mena). Selon les données du Global Findex 2017, du groupe de la Banque mondiale, seuls 32,8 % des personnes âgées de plus de 15 ans en Egypte disposent d’un compte bancaire. Près de 7 millions d’adultes ne disposant pas de comptes bancaires réalisent leurs transactions financières en espèces, souligne le Global Findex qui mesure l’utilisation des services financiers dans des Etats.

Chamberline Moko