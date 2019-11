Zimbabwe : Invictus Energy lève des fonds pour son projet gazier de Cabora Bassa

(Agence Ecofin) - La société australienne Invictus Energy a rapporté qu’elle a reçu des engagements contraignants pour un placement de 1,5 million de dollars auprès d’investisseurs institutionnels. Des fonds qui seront alloués aux efforts de développement du projet Cabora Bassa, logé sur le permis SG 4 571. Plus précisément, cette somme sera investie dans les travaux préparatoires à l’exploration.

La société d’exploration lèvera les fonds en émettant 57 692 310 actions au prix d’émission de 0,026 $. Cela représente un rabais de 13,3 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours.

« La demande et les offres pour le placement étaient bien au-delà de notre objectif et nous remercions nos actionnaires actuels et les nouveaux actionnaires pour leur solide soutien », a déclaré Scott Macmillan (photo), directeur général d’Invictus.

Le projet Cabora Bassa abrite le prospect Mzarabani, une cible gazière avec des ressources potentielles d’environ 9 Tcf de gaz naturel et 300 millions de barils de condensat, ce qui en fait l’un des blocs les plus prolifiques du continent.

Invictus Energy a aussi laissé entendre que les négociations pour attirer un nouvel investisseur dans le projet via une amodiation vont bon train. Par ailleurs, il s’attend à « une phase de croissance intéressante » dans la mise en œuvre du projet.

Olivier de Souza

Lire aussi :

01/07/2019 - Zimbabwe : les nouvelles estimations de ressources font du bloc SG 4 571, l’un des plus prolifiques d’Afrique en gaz naturel

07/05/2019 - Zimbabwe : signature d’un protocole d’accord de livraison de gaz entre Invictus Energy et Sable Chemical

11/04/2019 - Zimbabwe : Invictus espère une augmentation des ressources récupérables sur son bloc 4 571