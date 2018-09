Le marocain Jacobs Engineering SA décroche un contrat dans le secteur des infrastructures électriques au Benin

(Agence Ecofin) - Jacobs Engineering, une firme marocaine spécialisée dans divers secteurs d’activités tels que les mines, les infrastructures de transport, l’énergie, l’environnement a décroché un contrat portant sur le renforcement des infrastructures électriques au Benin.

Cette firme, créée conjointement par le groupe OCP et la firme américaine Jacobs Engineering, se chargera de la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques, des lignes de transmission, des sous-stations ainsi qu’un centre de dispatching dans le cadre du Benin Power Compact.

Ce projet qui sera réalisé durant quatre années (2018- 2022) contribuera à renforcer la capacité de production de l’électricité et à moderniser les infrastructures énergétiques du pays.

Avant le Benin, le spécialiste de l’ingénierie était déjà présent en Afrique subsaharienne notamment en Côte d’Ivoire où il a décroché un projet de construction d’une gare routière interurbaine, et en Ethiopie.

Rappelons que c’est en 2009 que l’américain Jacobs Engineering spécialisé dans l’ingénierie des infrastructures, du bâtiment, de l’énergie s’est associé au groupe OCP, l’une des plus importantes entreprises engagée dans le secteur des phosphates et dérivés, pour créer la firme Jacobs Engineering. Cette société dispose de bureaux au Sénégal, en Guinée, en Éthiopie, au Rwanda et en Tunisie.

Chamberline Moko