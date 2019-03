Le Rwanda mobilise 20 millions $ pour électrifier 25 741 ménages ruraux dans deux districts

(Agence Ecofin) - Le Rwanda a mobilisé auprès de l’Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA), 20 millions $, pour le financement de projets d’électrification rurale dans les districts de Nyamagabe et de Nyaruguru. Ce financement a été mobilisé sous la forme d’un prêt concessionnel.

Les projets d’électrification rurale qu’il financera, envisagent l’acquisition de matériaux et la construction d’infrastructures de distribution électriques afin de connecter les ménages, les entreprises et les infrastructures publiques des localités au réseau électrique national.

Environ 13 327 ménages auront ainsi accès à l’électricité à Nyaruguru et 12 414 dans la localité de Nyamagabe. En plus de cela, 96 infrastructures sociales, incluant des écoles, des collèges, des unités de pompage d’eau entre autres, bénéficieront aussi du projet.

Ces nouveaux raccordements permettront de faire passer les taux d’électrification des deux localités qui se situent actuellement à 33%, à 52% à la fin de leur réalisation.

La réalisation de ce projet entre dans le cadre de la Stratégie nationale de transformation engagée par le pays et visant l’atteinte de l’accès universel à l’énergie d’ici à 2024.

Gwladys Johnson Akinocho