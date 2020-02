Google lance un fonds panafricain de 1 million $ pour soutenir des idées innovantes sur la vie privée en ligne

(Agence Ecofin) - La société américaine Google a annoncé le lancement d’un fonds panafricain d'un million de dollars pour soutenir des idées innovantes sur la vie privée, la confiance et la sécurité en ligne en Afrique subsaharienne.

Lors de la 16e édition annuelle du Safer Internet Day (SID), Seember Nyager, la responsable des politiques et des relations gouvernementales chez Google Nigeria, a déclaré que ce financement « sera administré par un partenaire tiers au nom de Google, et nous partagerons bientôt les détails sur les critères de candidature et les délais ».

Selon Google, cet investissement en Afrique subsaharienne traduit son engagement pour un Internet sûr pour les enfants, ainsi que l'autonomisation des organisations qui partagent cet engagement.

Toujours pour contribuer à un Internet plus sûr en Afrique, Google a profité du SID pour lancer le programme « Be Internet Awesome » au Nigeria. C’est un programme de sécurité en ligne pour les enfants qui est déjà opérationnel en Afrique du Sud et au Kenya. Mojolaoluwa Aderemi-Makinde (photo), la responsable Afrique de la marque et de la réputation chez Google, a expliqué que « Be Internet Awesome » cherche à aider les mineurs à explorer Internet en toute sécurité et en toute confiance.

« Be Internet Awesome enseigne aux enfants des compétences importantes pour surfer sur Internet, comme la façon de reconnaître les escroqueries en ligne potentielles, d'utiliser Internet en toute sécurité et de sauvegarder des informations précieuses. Le programme leur enseigne comment identifier et s'abstenir de toute cyberintimidation, ainsi que ce qu'il faut faire en cas de contenu douteux sur Internet », a indiqué Mojolaoluwa Aderemi-Makinde.

Lire aussi:

30/01/2020 - Google a ouvert son premier espace pour développeurs, entrepreneurs et start-up au Nigeria