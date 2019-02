Investisseurs & Partenaires annonce le second closing du fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2

(INVESTISSEURS & PARTENAIRES) - Le groupe d’impact investing Investisseurs & Partenaires, dédié aux petites et moyennes entreprises africaines, a réalisé le closing intermédiaire du fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2), lui permettant d’atteindre un montant total de 75 millions d’euros. À ce jour IPAE 2 a investi dans quatre PME et ambitionne d’accompagner plus de trente entreprises en Afrique Subsaharienne d’ici à 2022. IPAE 2 prend la suite du fonds IPAE 1, qui a investi dans 29 sociétés africaines et qui a annoncé récemment deux sorties.



I&P Afrique Entrepreneurs 2 a été lancé en décembre 2017 avec un premier closing à 50 millions d’euros. Le second closing s’élève à 25 millions d’euros et permet à plusieurs investisseurs de renom de rejoindre le fonds, parmi lesquels la Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), le Stichting fondsbeheer DGGF lokaal MKB, Bpifrance, le Crédit Coopératif, FPS Mirova Solidaire[i] ou encore la Banque Mondiale à travers la fenêtre secteur privé de l’Association Internationale pour le Développement (AID).

Le fonds IPAE 2 rassemble ainsi un panel diversifié d’investisseurs, incluant des investisseurs publics (IFC, PROPARCO, Banque Européenne d’Investissement, BIO, DGGF, Bpifrance…), des investisseurs privés et corporate (AXA Impact Fund, Société Générale…), ainsi que plusieurs family offices et fondations.

IPAE 2 est en bonne voie pour atteindre sa taille cible, comprise entre 80 et 90 millions d’euros, et réalisera un troisième et dernier closing d’ici la fin du premier semestre 2019. Il représente aujourd’hui l’un des fonds les plus importants dans le secteur des fonds d’impact dédiés aux PME africaines. Alors que ces dernières sont de plus en plus identifiées comme des acteurs clés d’une croissance inclusive sur le continent, elles restent confrontées à de nombreux obstacles, dont notamment l’accès aux financements et aux compétences.

I&P a également levé un budget d’assistance technique auprès de plusieurs de ses investisseurs publics de 2,9 millions d’euros qui permettra de compléter l’accompagnement apporté par l’équipe à travers la réalisation de missions d’experts dans les domaines d’activité de l’entreprise ou sur les plans sociaux, environnementaux et de gouvernance.



Une forte dynamique d’investissement

IPAE 2 ambitionne d’investir en fonds propres et quasi fonds propres en minoritaire dans 30 à 40 startups et entreprises situées en Afrique Subsaharienne et dans l’Océan Indien, poursuivant ainsi la mission du groupe Investisseurs & Partenaires de promouvoir une nouvelle génération d’entrepreneurs africains. L’équipe d’investissement dédiée à IPAE compte une dizaine de membres, basés à Paris et dans six bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar et Sénégal).

Le fonds a déjà investi dans quatre PME africaines, opérant dans des secteurs d’activité très divers : Afribon, spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’arômes alimentaires, African Management Initiative (AMI), spécialisée dans la formation professionnelles des entrepreneurs et managers africains, CoinAfrique, une plateforme communautaire de petites annonces 100% mobile, et PROCRÉA, une clinique ivoirienne spécialisée dans le domaine de la santé de la reproduction.



Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en managementpour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 135 millions d’euros d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une cinquantaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal). Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez-nous sur : www.ietp.com