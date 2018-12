168,6 millions $ ont été levés au 1er semestre 2018 par les start-up africaines, en légère croissance, comparativement à 2017

(Agence Ecofin) - Au premier semestre 2018, les start-up africaines ont levé 168,6 millions de dollars US, en croissance de 900 000 dollars US par rapport à la même période de 2017 où le secteur a attiré 167,7 millions de dollars US.

Dans son rapport sur le secteur, WeeTracker estime que la somme d’argent a été levée à travers un total de 120 transactions.

Les start-up nigérianes sont celles qui ont attiré le plus d’investissements avec 31 transactions. Les entreprises kényanes venaient en seconde position avec 23 transactions. Les start-up égyptiennes ont comptabilisé 21 levées de fonds tandis que celles d’Afrique du Sud ont totalisé 19 levées de capitaux.

Bien qu’ayant enregistré le second volume de levées de fonds, derrière les nigérianes qui ont attiré 29,41 millions de dollars US, ce sont les start-up kényanes qui ont capturé le plus de valeur financière avec 82,86 millions de dollars US.

Les secteurs les plus attractifs sont celui de la Fintech, de la santé, de l’agriculture, de l’e-commerce et des services.

La Fintech, à elle seule, a attiré 56,35% des 168,6 millions de dollars US obtenus par le secteur des start-up africaines au premier semestre 2018. Soit 95 millions de dollars US, un montant dans lequel la transaction de Cellulant a pesé pour beaucoup. La société de paiement qui a levé 47,5 millions de dollars US est d’ailleurs la plus grosse levée de fonds enregistrée au cours de la première moitié de l’année.