Proparco investit dans le développement des start-up en Afrique du Nord

(PROPARCO ) - Proparco a signé à Sharm el Sheik un investissement de 5.8 millions de dollars dans le 1er closing du Sawari Ventures North Africa Fund I. Ce fonds investira dans près de 25 start-up en pleine croissance en Egypte, au Maroc et en Tunisie.



En marge du Africa 2018 Business Forum organisé en Egypte, Sawari Ventures a annoncé le 9 décembre 2018 le 1er closing à 35 millions de dollars du Sawari Ventures North Africa Fund I.



Ce fonds de 70 millions de dollars investira en moyenne 1,5 million de dollars US dans 25 entreprises en phase de croissance et en pointe dans un certain nombre de secteurs pré-identifiés comme les technologies de l'information et de la communication (TIC), la fintech, l'éducation, la santé, les énergies vertes et renouvelables, etc.



Outre Proparco, la Banque européenne d'investissement (BEI), la CDC britannique et la Dutch Good Growth Fund (DGGF) figurent parmi les premiers investisseurs de ce fonds.



Johann Choux (photo), Directeur de la Division Innovation de Proparco, a affirmé : « Proparco s'engage à soutenir l'industrie naissante du capital-risque en Afrique, afin de combler le déficit de financement que rencontrent les jeunes entrepreneurs talentueux. Cet investissement dans le Sawari Ventures North Africa Fund I s'inscrit parfaitement dans notre mandat de soutien à l'innovation, à la création d'emplois qualifiés et à l'accès aux services essentiels dans la région.»



« Nous sommes en train de créer le premier véhicule de capital-risque du genre à combiner des investisseurs institutionnels internationaux et locaux de premier plan pour cimenter le capital-risque en tant que classe d'actifs en Égypte ; nous mettons en place une industrie égyptienne du capital-risque durable pour assurer la disponibilité de financements aux futurs entrepreneurs » a également déclaré Wael Amin, associé chez Sawari Ventures.



« L'appétit pour l'investissement en Afrique augmente, avec une abondance d'opportunités de forte croissance en attente de financements et de partenaires appropriés », a déclaré Wael Amin. « Chez Sawari Ventures, nous accompagnons des entreprises de l'économie du savoir dans cette région depuis des années, et notre rôle sera de canaliser le capital disponible vers les bons entrepreneurs ».



Cet investissement de Proparco s'inscrit dans le cadre de son engagement à accompagner l'innovation et le développement des start-up en Afrique. Début 2018, Proparco avait investi 5 millions de dollars dans le fonds TLCOM Tide Africa en Afrique de l'Est et 3 millions de dollars dans la fintech sud-africaine Jumo.



À propos de Proparco

Filiale de l'AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l'accompagnement d'entreprises et d'établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l'agro-industrie, les institutions financières, la santé, l'éducation... Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l'activité participe à la création d'emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique. Plus d'informations : www.proparco.fr et @Proparco