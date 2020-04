Tanzanie : le gouvernement a consacré 10 millions $ au dédommagement des populations touchées par l’un de ses projets

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, le gouvernement a annoncé avoir finalisé la compensation des populations affectées par l’un de ses projets électriques. Le projet concerné est celui de la construction d’une ligne de transmission électrique de 400 kV reliant les localités de Kinyerezi et de Dodoma en passant par Chalinze.

Selon le ministre de l’Énergie, Médard Kalemani qui a annoncé la nouvelle, les populations qui ont subi des dommages en raison du projet ont reçu l’équivalent de 21,5 milliards de shillings tanzaniens, soit environ 9,3 millions $.

« Ce projet est une ligne de 400 kV qui s’étendra sur 600 km à raison de 100 km entre kinyerezi et Chalinze, 160 km entre Chalinze et Rufidji et 340 km entre Chalinze et Dodoma », a affirmé le responsable devant le Parlement.

Dans le même temps, l’exécutif a annoncé l’allocation de 91 millions de shillings (environ 39 000 $) à l’électrification de trois villages dans le district de Mkinga. Ainsi les travaux dans les villages de Mgamboshashui, Kumbamtoni et Mpale ont déjà commencé le mois dernier.

Gwladys Johnson Akinocho

