Sénégal : la Senelec investira 920 millions $ au cours des trois prochaines années

(Agence Ecofin) - La Senelec, la compagnie sénégalaise en charge de la fourniture énergétique, a prévu d’investir 510 milliards de francs cfa (plus de 920 millions $), au cours des trois prochaines années. Cette information a été révélée par Mouhamadou Makhtar Cissé (photo), le directeur de la compagnie.

« Même s’il y a la production (d’électricité, Ndlr) des privés, nous avons encore des investissements à faire.», a affirmé le responsable.

Cette déclaration est faite alors que le Bloomfield Investment a attribué à la compagnie nationale, la notation de AA- en ce qui concerne le long terme, et A1- pour le court terme. « Cela signifie que la qualité de crédit est très élevée. La Senelec a des fondements très solides. En plus, elle a une stratégie pertinente et soutenue par une vision claire, des indicateurs de performance qui sont fortement à la hausse.», s’est réjoui M. Cissé.

La compagnie qui a renoué avec les performances au cours de ces derniers mois, grâce à une série de réformes, est actuellement dans un processus de remboursement de ses dettes et de poursuite de son redressement.

Gwladys Johnson Akinocho