Le Tunisien Ahmed Mhiri cède sa startup Travelcar au constructeur automobile français PSA

(Agence Ecofin) - PSA a annoncé, dans un communiqué publié le 8 février, l'acquisition de la totalité de la startup Travelcar, leader mondial de solutions automobiles autour des aéroports et des gares, pour se renforcer sur les nouveaux marchés de la mobilité. PSA avait déjà acquis il y a deux ans 22% du capital de la startup fondée par l’ingénieur tunisien Ahmed Mhiri.

« Renforcer notre accompagnement au travers de cette acquisition souligne notre engagement à développer un écosystème efficace et durable de services de nouvelles mobilités », a déclaré Brigitte Courtehoux, directrice des Services de mobilité et de connectivité de PSA, citée dans le communiqué qui ne dévoile pas le montant de la transaction.

« Nous sommes ravis et fiers de pouvoir écrire avec le groupe PSA ce nouveau chapitre de la vie de l’entreprise. Nous sommes très excités à l’idée de travailler sur toutes les solutions innovantes qu’une telle intégration promet à nos utilisateurs », a souligné de son côté Ahmed Mhiri.

Travelcar permet de louer sa voiture plutôt que de la laisser dans le parking d'un aéroport ou d’une gare pendant un voyage.

Cette solution d’économie collaborative a révolutionné l’autopartage, en évitant les frais de parking aux propriétaires des voitures et en offrant aux vacanciers des prix de location de véhicules plus avantageux que ceux des locations classiques.

Travelcar est aujourd’hui présente dans 60 pays et compte plus d’un million d’utilisateurs en plus de 5.000 partenaires.

La startup, qui compte plus de 200 agences et 300.000 utilisateurs dans 10 pays européens, avait finalisé en mars 2017 une levée de fonds d’un montant de 15 millions d'euros auprès du groupe PSA et de la mutuelle d'assurance MAIF.

