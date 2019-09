La Russie souhaite introduire sa compagnie Zarubezhneft dans le secteur pétrolier du Gabon

(Agence Ecofin) - L’entrée de la Russie dans l’exploitation pétrolière au Gabon a été à nouveau évoquée, à la faveur de la rencontre entre l’ambassadeur de Russie au Gabon et le Premier ministre gabonais, le 4 septembre dernier à Libreville. « Les discussions sont en cours entre les deux pays au sujet de l’exploitation pétrolière », a-t-on appris, à l’issue de cette rencontre.

L’exploration du bassin sédimentaire gabonais, subdivisé en trois sous-bassins, et l’exploitation des gisements pétroliers dont il regorge, ont toujours intéressé les autorités russes. C’est cette perspective que la compagnie nationale russe Zarubezhneft a démarré des négociations avec les autorités gabonaises depuis plus d’un an, dans le but de faire son entrée dans la filière au Gabon.

Comme argument, les autorités russes soulignent leur volonté d’exporter au Gabon les technologies de Zarubezhneft, au cas où ils gagneraient un appel d’offres, en vue d’augmenter la production pétrolière dans le pays.

