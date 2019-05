La République de Guinée a accueilli plus de 830 professionnels de l'industrie minière pour SMG 2019

(AMETRADE) - Le ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée a été ravi d'accueillir à Conakry 836 professionnels de l'industrie minière à l'occasion de la sixième édition du Symposium Mines Guinée, SMG 2019.

Cet événement a eu lieu du 24 au 26 avril 2019 au Sheraton Grand Hotel, à Conakry, capitale de la République de Guinée. Tenu tous les deux ans, le SMG est la plus grande conférence de la région consacrée à l'industrie minière. Elle a débuté avec la cérémonie d'ouverture le 24 avril 2019 et les déclarations d'ouverture prononcées par Son Excellence Alpha Conde, Président de la République de Guinée.

Soucieux de promouvoir la Guinée en tant que destination d’investissement minier attrayante et idéale, le Ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée a organisé la 6e édition du Symposium Mines Guinée, en partenariat avec AME Trade Ltd, sous le thème suivant : « Les synergies entre le secteur minier et les infrastructures : un défi pour le développement durable et intégré de la Guinée ».

Depuis 2004, le SMG a créé une plate-forme lucrative et influente pour promouvoir, apprendre et créer une synergie entre les acteurs de l'industrie minière, des secteurs public et privé. SMG 2019 a rassemblé 836 délégués, 81 exposants, représentant plus de 30 pays.

L'équipe organisatrice du SMG 2019 a été honorée d’avoir Son Excellence le Professeur Alpha CONDÉ, Président de la République de Guinée, inaugurant l'événement, ainsi que Son Excellence M. Abdoulaye Magassouba, Ministre des mines et de la géologie de la Guinée et Dr Donald Kaberuka, Cofondateur et associé directeur, SouthBridge Group Inc. Les orateurs clés étaient:

Malick N’DIAYE, Directeur général adjoint, Guinea Alumina Corporation SA (GAC)

Souleymane TRAORE, Directeur Général de la Compagnie des Bauxites de Guinée

Frédéric BOUZIGUES, Managing Director, Société Minière de Boké (SMB)

Paulo Roberto CASTELLARI, Chief Executive Officer, Guinea Alumina Corporation

Bouna SYLLA, President of the Organising Committee, Symposium Mines Guinea 2019

Maimouna DIAKHABY, Assistant to Minister/Communications Officer, Ministry of Mines and Geology, Guinea

SMG 2019 a été sponsorisé par CBG, SMB, GAC, SAG, Aluminum Corporation of China, Halco Mining, CDM-Chine, Dadco, TBEA, Managem, SMD Norgold, Total, Ashapura Group, Vermeer West Africa, Djoma Group, Rusal, Dynamic Mining, Alufer, Transco SA, CTA Group, Geoprospects, Manutention Guineene, Department Of International Trade, IBS Group, SPIC et Toya Gold. Les partenaires institutionnels étaient International Finance Corporation, Soguipami, Chambres Des Mines et le sponsor transport était Delta Log.

Consultez http://smguinee.com/

À propos d’AME Trade Ltd :

AME Trade organise des événements à destination du monde des affaires qui apportent les informations pratiques nécessaires aux entreprises cherchant à diversifier et à réaligner leur stratégie pour rester en prise avec les tendances mondiales en évolution rapide. À travers des événements sectoriels et pays, nous sommes aujourd’hui un des principaux fournisseurs d’intelligence économique stratégique pour l’Afrique, le Moyen-Orient, et l’Amérique du Sud. Nos services incluent des conférences spécialisées, des expositions commerciales, des ateliers de formation et des événements facilitant la prise de contact.

www.ametrade.org

linkedin.com/company/ame-trade

twitter.com/ametrade

facebook.com/ametrade