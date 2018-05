TLG Credit Opportunities Fund reçoit un financement de 10 millions $ de Swedfund

(Agence Ecofin) - TLG Credit Opportunities Fund (COF), un véhicule d’investissement appartenant à TLG Capital, une société de private equity axée sur l'Afrique subsaharienne, a obtenu une ligne de crédit de 10 millions $ du Swedfund, l’institution suédoise de financement du développement.

Swedfund qui soutient les entreprises en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est, a indiqué que les fonds apportés à TLG COF serviront à financer des petites et moyennes entreprises (PME) d’Afrique subsaharienne pour leur permettre accroître leur capital et ainsi d’étendre leurs activités.

Avec ce nouvel investissement, le fonds suédois de financement du développement renforce le poids du secteur financier dans son portefeuille des investissement, qui représente déjà 34% de ses investissements

Chamberline Moko