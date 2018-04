Proparco signe son 1er investissement dans une Fintech pour développer les prêts digitaux en Afrique

(PROPARCO) - Proparco vient de prendre une participation de 3 millions de dollars dans JUMO, une start-up qui propose aux personnes non ou sous- bancarisées d’accéder à des services financiers grâce à leur téléphone portable. JUMO développe une plateforme innovante au service de l’inclusion financière.

Un modèle de services financiers digitaux innovant et responsable

JUMO propose à ses clients de souscrire à des prêts et des produits d’épargne depuis leur téléphone portable. La Fintech a développé un algorithme de credit scoring qui aide les personnes à estimer leur solvabilité et ainsi à accéder à des financements à des coûts très limités.

Rien qu’en 2017, la start-up a accordé 12,2 millions de prêts à ses clients. JUMO opère aujourd’hui sur le continent africain (Tanzanie, Kenya, Ouganda, Zambie et Ghana) et a récemment lancé ses activités en Asie (Pakistan).

Sensible aux principes de protection de la clientèle, JUMO a mis en place un comité d'éthique qui évalue, de manière indépendante, le respect des bonnes pratiques. La société a par ailleurs collaboré avec des organisations telles que The Smart Campaign pour adapter les standards de protection de la clientèle aux services financiers digitaux, en mettant notamment l’accent sur les aspects de confidentialité des données. En 2017, la Fondation MasterCard a désigné JUMO comme l’entreprise proposant des services financiers et travaillant avec des clients à faibles revenus dans les marchés émergents la plus client-centric.

Soutenir l’inclusion financière à grande échelle

La majorité des clients actuels de JUMO ne dispose que de très faibles revenus (80% des clients tanzaniens vivent avec moins de 4 dollars par jour) et accède au crédit formel pour la première fois (81% des clients tanzaniens et 77% des clients zambiens déclarent n’avoir jamais obtenu de prêt formel auparavant).

Les services financiers numériques peuvent donc être une des solutions pour répondre à la pénurie d’offre bancaire traditionnelle, souvent coûteuse et inadaptée aux besoins d’une grande partie la population vivant dans les pays émergents.

Avec cette prise de participation de 3 millions de dollars, Proparco soutiendra la croissance de JUMO et contribuera au développement de l’inclusion financière des populations souvent exclues du système bancaire formel, notamment les micro-entrepreuneurs du secteur informel qui représentent deux tiers des clients de JUMO.

Au-delà, ce financement contribuera à améliorer leurs conditions de vie. Les emprunteurs faisant usage de leur prêt pour couvrir des frais urgents et investir dans leur entreprise, ce projet contribuera à leur autonomisation financière.

Enfin, le projet appuie la création et le maintien d'emplois aussi bien au sein de JUMO qu’indirectement, au sein du secteur privé informel, en soutenant l'emploi des entrepreneurs et de leurs employés.

Pour Grégory Clemente, DG de Proparco, « cet investissement dans JUMO, qui est également notre premier investissement direct dans une Fintech, constitue un prolongement naturel de notre action en faveur de l’inclusion financière, à travers les institutions de microfinance, le crédit aux PME et aujourd’hui via le digital. Grâce au téléphone portable, ce projet permettra de toucher un plus grand nombre de personnes. »

Pour Andrew Watkins-Ball (photo), fondateur et DG de JUMO, « Maintenant que nous avons fait la preuve de notre business model, nous nous préparons à passer à une autre étape et à développer la plus grande et la moins chère des plateformes proposant des services financiers dans les pays émergents. Avec Proparco, nous avons à nos côtés un investisseur qui comprend la complexité de nos marchés et qui est engagé dans les mêmes impératifs de qualité, tels que la protection des clients et la transparence. »

À propos de Proparco

Filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation... Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Plus d’informations : www.proparco.fr et @Proparco