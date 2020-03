Afrique du Sud : MTN investit 703 millions $ par an pour la qualité de son réseau face aux délestages

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’opérateur télécom MTN investit annuellement 703,8 millions $ pour maintenir la qualité de son réseau malgré les délestages. Cette information a été communiquée par Giovanni Chiarelly, le directeur de la Technologie et de l’Information à MTN Afrique du Sud, alors que l’opérateur vient en effet d’être désigné comme celui offrant la meilleure couverture en période de délestage dans le pays.

« Nous nous réjouissons des investissements substantiels que nous avons réalisés et que nous continuons de faire sur notre réseau. Nous tirons une grande fierté du fait que nos clients demeurent connectés, même durant les délestages. La qualité de notre réseau est un différentiateur clé, et ce résultat, renforce notre résolution à fournir le meilleur service possible à nos clients », a affirmé le responsable.

En effet le pays traverse actuellement une période de délestage prévue pour se prolonger jusqu’en 2021, rappelle CAJNews Africa.

Gwladys Johnson Akinocho

