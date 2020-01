Afrique du Sud : dépités des performances de l’Eskom, les grands consommateurs désirent se lancer dans l’autoconsommation

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les grands consommateurs industriels, y compris les compagnies minières ont fait part de leur désir de s’affranchir de l’Eskom pour ce qui est de la satisfaction de leurs besoins énergétiques. Elles demandent en effet au gouvernement d’accélérer le processus d’adoption de la loi sur la libéralisation du secteur afin de pouvoir produire leur propre énergie.

Les grands industriels et miniers du pays sont obligés d’arrêter leurs opérations ou d’utiliser des groupes électrogènes lors des délestages rotatifs de l’Eskom qui surviennent de plus en plus souvent. Selon le directeur d’Exxaro Resources, Mxolisi Mgojo (photo), l’instabilité de la fourniture énergétique dans le pays élève le coût de l’énergie au point où les compagnies minières ne peuvent plus transformer les minerais sur place.

En réponse à l’ensemble de ces doléances, le président Cyril Ramaphosa a assuré que le gouvernement prenait des dispositions pour que les consommateurs puissent produire eux-mêmes leur énergie. « Nous concevons désormais que ces compagnies et même les ménages veuillent produire leur propre énergie. Je réalise qu’en tant que Nation, nous ne pouvons pas arrêter la technologie, et nous ne pouvons pas arrêter l’évolution des choses », a affirmé M. Ramaphosa.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

13/01/2020 - Afrique du Sud : suite aux délestages de fin d’année, le président du Conseil d’administration de l’Eskom démissionne