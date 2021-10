L’Allemagne allouera 100 millions € au Fonds pour l’énergie durable en Afrique, en faveur des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - La mobilisation du financement pour les projets d’énergie renouvelable en Afrique est l’un des enjeux majeurs de la transition énergétique. Pour y répondre, des organisations comme le Fonds pour l’énergie durable en Afrique, soutiennent le capital privé avec l’appui des partenaires.

Le gouvernement allemand contribuera à hauteur de 100 millions € au Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) de la Banque africaine de développement, afin de débloquer les investissements du secteur privé dans des projets d’énergie verte. L’Allemagne affirme ainsi son engagement dans les efforts pour exploiter le potentiel d’énergie renouvelable de l’Afrique et pour soutenir sa transition vers des sources d’énergies propres.

Le financement soutiendra l’assistance technique et les investissements dans la production, la transmission et la distribution d’électricité afin d’accroître la pénétration des énergies renouvelables dans les réseaux africains. « Nous devons accélérer la transition énergétique mondiale. Cela passe par l’abandon rapide de tous les combustibles fossiles et une expansion massive des énergies renouvelables. C’est maintenant qu’il faut agir », a déclaré Norbert Barthle, secrétaire d’Etat parlementaire au ministère allemand de la Coopération économique et du Développement.

Ce financement fait suite à la contribution initiale de l’Allemagne au SEFA de 50 millions € en 2020. La nouvelle contribution de l’Allemagne est un coup de pouce majeur à l’objectif de capitalisation de 431 millions € du SEFA, selon Daniel Schroth, directeur par intérim de la banque pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Le SEFA est un fonds spécial multidonateurs qui accompagne les investissements du secteur privé, contribuant ainsi à l’accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes pour tous en Afrique. Il a reçu des contributions des gouvernements du Danemark, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Norvège, du Fonds nordique de développement, de la Suède, de l’Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Gwladys Johnson Akinocho

