Cameroun : Carrefour ouvrira un premier centre commercial à Yaoundé, le 9 octobre 2019

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de son partenariat avec CFAO Retail, l’enseigne française Carrefour ouvrira un nouveau centre commercial au Cameroun le 9 octobre 2019 au quartier Ekié, dans la banlieue de Yaoundé, la capitale camerounaise.

Ce sera le second supermarché de cette enseigne à ouvrir au Cameroun en moins de 2 ans, après le « Carrefour Market de Bonamoussadi », dont l’ouverture officielle a eu lieu le 5 décembre 2017 à Douala, la capitale économique.

Dans le même temps, le couple Carrefour-CFAO Retail poursuit les travaux de construction d’un 2e centre commercial au quartier Ekoudou, en face du palais polyvalent des sports de Yaoundé. « Le sol est marécageux, ce qui nous amène à utiliser des techniques de fondation spéciales (plus de 500 pieux à fixer dans le sol) qui prennent du temps. Nous mettons tout en œuvre pour ouvrir ce grand centre commercial dans le courant du premier trimestre 2021. Il sera 4 à 5 fois plus grand que celui d’Ekié », confie Luc Demez, le directeur général de CFAO Retail Cameroun.

En clair, le litige foncier qui a pendant un moment fait craindre l’abandon de cet investissement estimé à 30 milliards de FCFA n’a pas freiné la poursuite des travaux sur le site querellé. En effet, devant les tribunaux, des membres d’une famille réclament avec titre foncier à l’appui, la propriété de ce terrain sur lequel le gouvernement camerounais a pourtant délivré un bail emphytéotique au consortium Carrefour-CFAO Retail.

« En ce qui nous concerne, nous avons conclu un bail emphytéotique de 35 ans avec l’État du Cameroun. Et ce dernier est propriétaire du terrain. Nous sommes donc sereins sur ce sujet. De plus, notre projet va améliorer la qualité de vie des populations, créer de nombreux emplois directs et indirects… », confie Luc Demez.

Brice R. Mbodiam