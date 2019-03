Une firme appartenant au millionnaire et banquier nigérian Jim Ovia mobilise 5,5 millions $ au profit d’une société de paiement

(Agence Ecofin) - Quantum Capital Partners, une société de private equity fondée par le millionnaire et banquier nigérian Jim Ovia (directeur général de Zénith Bank Nigeria), a mobilisé un montant de 5,5 millions $ au profit de TeamApt, un fournisseur de solutions de paiement.

La Fintech basée à Lagos et fondée en 2015 par Tosin Eniolorunda, utilisera cette ressource pour développer de nouveaux produits financiers et lancer une application bancaire dénommée AptPay. L’entreprise nourrit également des projets d’expansion au Canada et sur le continent européen.

« Nous prévoyons de développer davantage de services à destination des entreprises. Nous avons également en projet de renforcer nos activités au Nigeria et dans certains régions de l’Europe », a déclaré Tosin Eniolorunda (photo).

TeamApt affirme réaliser des transactions mensuelles de l’ordre de 160 millions $. La firme revendique une clientèle constituée de 26 établissements bancaires africains.

Chamberline Moko