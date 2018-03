Denham Capital injectera 250 millions $ dans le secteur énergétique africain

(Agence Ecofin) - Denham Capital Management LP, la compagnie d’investissement privée britannique ambitionne d’injecter 250 millions $ dans les projets énergétiques en Afrique.

Elle a en effet, établi un partenariat avec la compagnie marocaine Neo Themis qui développe environ 400 MW de centrales d’énergies renouvelables et à gaz à travers le continent. Ces infrastructures englobent une centrale solaire de 50 MW au Nigeria et un barrage électrique de 44 MW en Côte d’Ivoire. L’entreprise désire également s’étendre sur les marchés malgaches et kényans.

« Nous travaillons sur les marchés émergents qui ont un réel besoin d’énergie. L’Afrique en est un grand exemple et c’est la raison pour laquelle nous y recherchons des marchés.» a affirmé Scott Mackin (photo), le responsable de la section énergie de Denham Capital.

Gwladys Johnson Akinocho