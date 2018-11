Bénin : les autorités augmentent à nouveau le coût d’Internet

(Agence Ecofin) - Au Bénin, l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) vient de rendre publique une décision augmentant le coût de la connexion Internet. Une tentative similaire de hausse avait provoqué une vive réaction de la population, il y a quelques semaines, avant d’être finalement annulée.

Cette fois, l’ARCEP a décidé que le prix de la donnée Internet oscillerait, en forfait libre, entre 1,2 FCFA et 3,1 FCFA en option libre. Pour le forfait de 300 Mo, le coût de la donnée oscille entre 1,2 FCFA et 2,7 FCFA. Dans les faits, les 300 Mo, qui coûtaient jusque-là 200 FCFA, auront un prix fixé entre 360 FCFA et 810 FCFA.

Concernant les forfaits de 500 Mo, le coût de la donnée varie entre 1,2 FCFA et 2,5 FCFA.

Par conséquent, ce forfait verra désormais son prix varier entre 600 F CFA et 1 250 FCFA. Le coût de la donnée pour les forfaits de 1 Go, varie désormais entre 1,2 FCFA et 2 FCFA. Les forfaits Internet de 1 Go, qui coûtent actuellement 500 FCFA, verront leurs prix fixés entre 1 228 FCFA et 2 048 FCFA.

Jusque-là, la population n’a pas réagi à ce changement des prix d’Internet. Même si la hausse est moins importante que celle de la précédente taxe, le changement au niveau des coûts de certains forfaits, devrait quand même provoquer des réactions.

Servan Ahougnon