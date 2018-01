Togo: le ministère des télécoms a inauguré «Wifi Campus» et crée un fonds de transformation digitale des universités

(Agence Ecofin) - Depuis le 18 janvier 2018, les campus universitaires de Lomé et de Kara, et les centres hospitaliers universitaires (CHU) Sylvanus Olympio et Kara sont couverts par l’Internet haut débit. La connectivité a été inaugurée par Octave K. Nicoué Broohm, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, accompagné de Cina Lawson, la ministre des Postes et de l’Economie Numérique. C’est au total 72 000 étudiants, professeurs, médecins, personnels administratif et hospitalier qui peuvent se connecter.

« Wifi Campus » est entièrement subventionné par l’Etat togolais. Une convention de partenariat entre l’autorité de régulation des télécommunications et de la poste (l’ARTP), l’opérateur historique, Togo Télécom et les représentants de chacune des structures bénéficiaires attribue à chaque usager, un forfait de connexion de 100 heures gratuites par mois.

« Wifi Campus » c’est aussi l’interconnexion des campus universitaires des villes de Lomé et de Kara par un seul réseau informatique. Les contenus hébergés à Lomé sont désormais accessibles depuis Kara et réciproquement. Cette interconnexion permettra un échange de données plus rapide entre les deux campus, la mise en place de plateformes pédagogiques spécialisées, la connexion au reste du monde et l’accès des étudiants à l’ensemble des ressources pédagogiques en ligne, aux bibliothèques virtuelles, aux MOOC, aux outils de messagerie, etc.

Lors de l’inauguration du projet Wifi Campus, la ministre des postes et de l’économie numérique a également annoncé la création d’un fonds de transformation digitale des universités. Il sera financé grâce aux fonds résultants de l’achat par les usagers, d’heures de connexion supplémentaires, une fois leur forfait de 100 heures gratuites, épuisé.

L’argent qui sera collecté par Togo Telecom permettra aux universités publiques du pays d’amorcer leur transition digitale, d’élaborer et de mettre en œuvre des projets innovants pour leur modernisation.