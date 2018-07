Namibie: AfricaOnline a lancé son nouveau réseau Internet sans fil dans le pays

(Agence Ecofin) - Le fournisseur d’accès à Internet AfricaOnline a entamé, cette semaine, l’offre de ses services Internet à haut débit via son nouveau réseau sans fil. A travers cette nouvelle plateforme réseau, le FAI, filiale du groupe iWayAfrica, lui-même détenu par Gondwana International Networks, est monté en puissance dans la qualité de service. Il peut désormais fournir des forfaits à haut débit allant jusqu'à 100 Mbps aux entreprises et foyers.

Marc Gregan, le directeur général d’AfricaOnline Namibia, a expliqué qu’il était indispensable pour la société de lancer ce nouveau réseau au regard de « la demande en haut débit qui augmente à un rythme explosif. Les utilisateurs veulent plus de capacités pour satisfaire leur appétit d’Internet et des réseaux sociaux. Nous avions besoin d'étendre notre capacité […] pour répondre à tous les utilisateurs et prendre en charge un large éventail d'applications - de la vidéo en continu aux jeux en ligne et à la navigation sur Internet - offrant des performances exceptionnelles et une capacité élevée constante ».

Le nouveau réseau d’AfricaOnline a été conçu et déployé par l’entreprise RADWIN, spécialisée dans les solutions télécoms point à point et point à multipoint. Il permet au fournisseur de service Internet de couvrir « facilement les zones urbaines et rurales en services fiables et rapides et d'atteindre les sites distants de la manière la plus rentable », a déclaré Peter Turvey, le directeur général Moyen-Orient, Afrique orientale et australe de RADWIN.