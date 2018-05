Ethiopie: G2G Clarity IT Solutions obtient d’Ethio Telecom, une licence de fournisseur virtuel de service Internet

À (Agence Ecofin) - défaut de libéraliser le secteur des télécommunications, le gouvernement d’Ethiopie a décidé de libéraliser la partie prestation de service de l’industrie tout en améliorant le fonctionnement d’Ethio Telecom, l’opérateur historique, monopole de l’Etat. C’est à cet effet qu’il a confié à G2G Clarity IT Solutions, détentrice d’une licence de fournisseur de service à valeur ajoutée, une licence de fournisseur virtuel de service Internet (VISP).

La société privée au capital de 10 millions de Birr (367 642 dollars US), achètera des paquets Internet auprès du fournisseur de services télécom, pour les revendre auprès des consommateurs. G2G Clarity IT Solutions fournira la connectivité à partir du réseau de fibre optique d’Ethio Telecom. La société débutera d’abord son activité commerciale dans trois secteurs de la capitale Addis-Abeba : CMC, Bole et Hayahult, avant de l’étendre au reste du pays comme le prévoit sa licence.

Selon Abdurahim Ahmed (photo), le porte-parole d’Ethio Telecom, cette externalisation du service Internet fixe auprès d’un partenaire privé, a pour objectif principal d’étendre l’offre de service data de l’opérateur historique et d’enregistrer plus de clients. Biruk Moges, le directeur de G2G Clarity IT Solutions, a révélé que pour l’entreprise, c'est une belle opportunité d'affaires à défaut d'opérer comme fournisseur de service Internet. Il a souligné que la société enregistre déjà plusieurs demandes services Internet, exprimées par des entreprises et particuliers.