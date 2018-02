Ghana: Sky and Space Global va fournir de la connectivité par satellite à Universal Cyberlinks Ltd pendant 5 ans

(Agence Ecofin) - Le fabricant de nanosatellites Sky and Space Global a signé un contrat de cinq ans avec Universal Cyberlinks Ltd, l’un des principaux fournisseurs de services télécoms au Ghana. Il porte sur la fourniture de la connectivité par nanosatellites à la société télécoms. Elle lui permettra de proposer aux Ghanéens des capacités de transfert de données améliorées. Ce regain de connectivité lui permettra également d’améliorer sa présence dans un marché en croissance progressive.

Universal Cyberlinks Ltd va obtenir sa connectivité de la flotte de trois nanosatellites que Sky and Space Global a mis en orbite en juin 2017. Le fabricant prévoit d’enrichir cette flotte avec plus de 200 nanosatellites d'ici 2020. Actuellement, il est en quête de nouveaux clients commerciaux dans l’espoir que l'accord convenu avec Universal Cyberlinks Ltd serve de plateforme pour en conclure d’autres similaires et dans d'autres pays africains.

Meir Moalem (photo), le directeur général de Sky and Space Global, a expliqué que la plateforme de nanosatellites qu’il veut réaliser d’ici 2020 contribuera à construire «un écosystème numérique sain, basé sur une meilleure infrastructure de communication».