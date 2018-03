Angola Cables et IOX Cable signent un accord d’échange de capacités data sur le câble sous-marin de fibre optique

(Agence Ecofin) - Les fournisseurs de connectivité data par câbles sous-marins de fibre optique, Angola Cables et IOX Cable, ont signé un accord de partage de capacités. Il leur permettra de développer et d’améliorer leurs services de réseau respectifs à travers l’Amérique, l'Afrique, l'Europe et l'Inde.

A travers cette collaboration, IOX Cable tirera profit des capacités du South Atlantic Cable System (SACS), le premier câble sous-marin de l'hémisphère sud reliant directement le Brésil à l'Afrique, dont la mise en service est prévue pour la mi-2018 et dont Angola Cables est le développeur.

La société angolaise pour sa part, utilisera les capacités fournies par le système de câbles sous-marin d’IOX Cable, reliant l’Inde et l’Angleterre, en passant par l’île Maurice et bientôt les Seychelles et le Kenya.

Arunachalam Kandasamy, le président-directeur général d'IOX Cable, a décrit cette collaboration comme un investissement dans l'avenir de la connectivité et de l'infrastructure.

« Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant qui stimule l'expansion et la croissance, plus important encore, qui fournit un pont d’information qui a le potentiel d'accélérer et de stimuler l'investissement socio-économique et le développement entre ces géographies importantes.», a déclaré Antonio Nunes (photo), le président-directeur général d'Angola Cables.