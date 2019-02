MainOne et Avanti signent un accord de partenariat pour étendre la connectivité haut débit au Nigeria

(Agence Ecofin) - Le fournisseur nigérian de connectivité Internet par fibre optique, MainOne, et le fournisseur de connectivité Internet par satellite, Avanti Communications, ont signé un accord de partenariat pour étendre l’accès au haut débit aux communautés qui demeurent encore sous-connectées ou non connectées. L’association a été dévoilée, la semaine dernière, lors du Nerds Unite 2019, la conférence annuelle de MainOne qui regroupe les acteurs du monde informatique et TIC pour partager des idées, apprendre, découvrir de nouvelles opportunités et évoquer les tendances mondiales du numérique.

Pour réussir cette extension de l’accès à Internet vers les communautés toujours enclavées et faiblement couvertes en services télécoms, MainOne s’appuiera sur le satellite HYLAS 4 d'Avanti Communications, lancé dans l’espace en avril 2018. La société télécoms nigériane abritera également dans son data centre Tier III « MDXi », la nouvelle passerelle de station terrestre d’Avanti au Nigeria. Elle déploiera aussi l’initiative ECO d’Avanti qui regroupe un accès au haut débit, de l’énergie solaire et des services Wi-Fi intégrés pour les écoles et les petites communautés.

A travers cette collaboration entre MainOne et Avanti Communications, Funke Opeke (photo), la présidente-directrice générale de la société nigériane, a expliqué que c’est le taux de pénétration de la connectivité Internet qui va croître dans le pays, conformément à la volonté du gouvernement qui compte dessus pour accélérer la transformation économique et sociale du pays.