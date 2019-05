Kenya: Poa ! Internet a déployé plus de 3000 bornes Wi-fi dans les Comtés de Nairobi et Kiambu

(Agence Ecofin) - Le fournisseur d’accès à Internet à petit prix Poa ! Internet, a annoncé la fin de la construction de son réseau Internet sans fil dans les comtés de Nairbi et de Kiambu. Plus de 3 000 bornes Wi-Fi ont été installées par l’entreprise et permettent déjà aux communautés de Kibera, Jamhuri, Kawangware, Kangemi, Kabiria, Waithaka, Racecourse, Kinoo, Dagoretti, Kikuyu, Kiambu, Ting’ang’a, Kirigiti, Ndumberi et Githunguri de profiter de la connectivité Internet.

Le projet mené par Poa ! Internet dans les comtés de Naibrobi et de Kiambu est le fruit d’une collaboration avec Fon, le fournisseur mondial de solution Wi-fi. Selon Andy Halsall (photo), le président-directeur général de Poa! Internet, « Fon a développé un modèle de partage Wi-fi qui domine désormais le paysage Internet dans l'Ouest. Les points d'accès de partage Wi-fi fournissent Internet dans les foyers et dans les rues de nombreux pays développés, et nous sommes fiers d'apporter cette technologie en Afrique de l'Est.»

« Le haut débit domestique avec un accès gratuit à des milliers de bornes Wi-fi pour un Internet illimité à faible coût, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre une connexion à domicile, est révolutionnaire pour offrir un accès abordable à tous les Kényans.», s’est réjouit Andy Halsall, qui estime qu’avec ce modèle, Poa ! Internet « permet aux consommateurs d’économiser au moins la moitié du coût d’accès à Internet et met fin à la tradition de comptage des MB ».