La Guinée annonce le lancement de son point d’échange Internet dans quelques jours  

(Agence Ecofin) - Les consommateurs de services Internet de Guinée pourront bientôt accéder à une connectivité plus rapide et à des coûts bien meilleurs. Cette amélioration de leur expérience de consommation et de leur pouvoir d’achat, découlera du point d’échange Internet national dont le pays est maintenant doté.

Le ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique, Moustapha Mamy Diaby (photo), qui l’a révélé le 8 février 2018, a ajouté que l’infrastructure sera officiellement mise en service dans quelques jours. Le patron du secteur des TIC et télécoms s’exprimait sur le sujet lors du conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat, Alpha Condé.

Le point d’échange Internet permet une connectivité plus rapide dans le pays grâce à une interconnexion de différents fournisseurs d’accès qui échangent du trafic Internet entre leurs réseaux grâce à des accords mutuels dits de peering. Le point d’échange Internet de la Guinée est une composante du programme régional d'infrastructure de communications pour l'Afrique de l'Ouest. Il était en projet depuis 2012. Il a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 3,5 milliards de Francs guinéen (387 000 dollars US).

Avec une connectivité data boostée, la Guinée donne à sa population l’opportunité de faire de l’Internet un outil de développement. Le haut débit, au centre de nouveaux usages, aura en effet un impact sur divers secteurS, notamment l’économie, l’éducation, les services, etc.

Muriel Edjo