L’Africa Climate Week se tiendra plus tôt que prévu

(Agence Ecofin) - La date de tenue de l’Africa Climate Week qui se tiendra à Kampala, en Ouganda vient d’être rapprochée. L’événement aura désormais lieu du 20 au 24 avril 2020.

La nouvelle date a été prise en raison du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G77 prévu pour se tenir dans la même ville, du 17 au 19 avril. Les organisateurs espèrent ainsi faciliter la participation des ministres et acteurs de haut niveau.

Cet événement a pour objectif de permettre le partage des techniques et connaissances établies par les gouvernements afin de mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat. Il sera également une plateforme grâce à laquelle les gouvernements et les autres parties prenantes pourront établir des collaborations et explorer des pistes de solutions en matière d’action climatique.

L’Africa Climate Week est le premier événement de ce genre qui se tient cette année. Il sera suivi de la semaine climatique organisée dans les autres régions du globe telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Gwladys Johnson Akinocho