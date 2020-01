L’Europe mobilisera 1000 milliards € d’ici 2050 pour son action climatique

(Agence Ecofin) - Un mois après la présentation de l’European Green Deal, le plan d’action climatique du continent, la Commission européenne a présenté le plan de mobilisation des 1 000 milliards € nécessaires à sa mise en œuvre.

L’objectif du plan est l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Il nécessitera la réduction de 40 % des émissions d’ici 2030 et par ricochet, 260 milliards € d’investissement annuel supplémentaire.

Environ la moitié des 1000 milliards € est prévue pour être allouée par le budget de l’Union européenne à travers différents fonds. Cet investissement permettra d’attirer 114 millions € supplémentaires, sous forme de cofinancement auprès des pays de l’union.

300 milliards € seront mobilisés auprès des investisseurs publics et privés à travers InvestEU et ETS funds, et 100 milliards € grâce au Mécanisme de transition juste.

Ce dernier mécanisme a été mis en place pour accompagner les régions et les communautés les plus affectées par la transition, car dépendant des ressources fossiles.

Gwladys Johnson Akinocho