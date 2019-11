Wall Street considère désormais le climat comme un facteur de risque pour les entreprises

(Agence Ecofin) - Après deux ans de feux de forêts dévastateurs, Wall Street inclut le risque climatique au sein des principaux facteurs de risque des entreprises. Globalement, l’ensemble des investisseurs, des analystes, des cabinets de recherche et des entreprises accordent désormais plus d’attention aux effets éventuels du réchauffement climatique sur leurs profits et revenus des entreprises, et sur les différents moyens de mitigation de ces risques.

Pour les compagnies situées dans les Etats à risque tels que la Californie, la Floride ou la Louisiane, les investisseurs requièrent de plus en plus, des mesures de protection de leurs organisations contre le changement climatique.

Selon Reuters, le nombre d’entreprises prenant en compte les effets de ce changement sur leurs organisations a doublé en cette année par rapport à l’année écoulée. En conséquence, les gestionnaires de fonds prêtent plus d’attention aux éléments pouvant accroître le risque climatique sur les compagnies.

« Sans attendre des compagnies des changements significatifs dans leurs stratégies, nous avons de plus en plus de conversations avec les équipes de direction pour leur demander de préparer leurs plans de résilience au changement climatique », a affirmé Arthur Hurley (photo), le gestionnaire en chef des portefeuilles au Columbia Real Estate Fund.

Gwladys Johnson Akinocho