La Commission de la Cémac dresse le bilan d’étape du processus de son installation provisoire à Malabo

(Agence Ecofin) - La Commission de la Cémac a tenu une réunion de cabinet, le mercredi 18 juillet 2018 à Malabo en Guinée équatoriale, en présence du président en exercice de ladite institution, Daniel Ona Ondo. Le premier point abordé par les commissaires au cours de cette séance de travail, concernait le bilan d’étape du processus d'installation provisoire à Malabo.

Selon la Commission, il en ressort que 85 agents et fonctionnaires ont déjà regagné la capitale de la Guinée équatoriale. Sur ce point, les directions en charge de ce processus ont indiqué que toutes les dispositions ont été prises, aussi bien par la Commission que par les autorités du pays d’accueil, afin de faciliter l'installation des fonctionnaires de la Cémac à Malabo.

Le point relatif aux conférences budgétaires a été ensuite abordé. A ce sujet, la vice-présidente de la Commission, Fatima Haram Acyl, a rappelé la série de rencontres qu'elle a initiée avec les départements. Cet exercice, a-t-elle rappelé, devra conduire les différents départements à présenter et à défendre leurs projets de budget pour l'année 2019. Dans le même sens, elle a indiqué qu’une formation sur l'élaboration du budget par objectif de programme, devra se tenir du 23 au 27 juillet prochain à Douala.

La Commission s’est enfin félicitée de la mission effectuée récemment par la Banque africaine de développement (BAD) à la Commission de la Cémac. Mission au cours de laquelle, les discussions menées ont notamment porté sur les projets concrets et servi à identifier et à sélectionner les priorités sur les domaines tels que : la promotion des PME-PMI, le commerce transfrontalier et sur la filière bois, dont une étude a été commanditée par la BAD. Pour la commission, ces échanges augurent d'un partenariat prometteur pour la réalisation des projets intégrateurs.

Stéphane Billé