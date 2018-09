Une hausse de 8,7% de l’indice des prix des produits exportés par les pays de la Cemac induit un relèvement des projections de croissance pour l’année 2018

(Agence Ecofin) - Au premier trimestre 2018, l’indice global des cours mondiaux des produits de base exportés par les six pays de la Cemac que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la RCA, la Guinée équatoriale et le Tchad, s’est accru de 8,7 % par rapport au dernier trimestre de l’année 2017.

Cette embellie a conduit la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), institut d’émission des pays de cet espace communautaire, à revoir à la hausse ses prévisions de croissance de l’année 2018, passant de 1,9% à finalement 2,5%.

Selon la Beac, qui détaille les raisons de ce relèvement des prévisions de croissance dans un rapport sur «la politique monétaire» en Afrique centrale, cette hausse de l’indice global des cours mondiaux des produits de base exportés par les pays de la Cemac, s’explique «essentiellement par la remontée des cours des produits énergétiques, et dans une moindre mesure de ceux des produits forestiers et des produits agricoles».

Dans le détail souligne le rapport, sur la période sous revue, «il a été enregistré un renchérissement sensible des produits de la pêche (+12,6%) et des produits énergétiques (+10%). Les cours des produits forestiers et ceux des produits agricoles ont progressé moins fortement de 4,9% et 4,4%, respectivement. S’agissant des métaux et minerais, la variation des cours a été de 2,8%».

Brice R. Mbodiam