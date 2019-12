Nigeria : le gouverneur de Lagos crée un fonds de 700 000 USD dédié aux start-up technologiques

(Agence Ecofin) - Le gouverneur de l’Etat de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a lancé un fonds d’investissement dans la recherche et le développement de solutions technologiques, de près de 250 millions de nairas (689 531 USD).

La cagnotte est gérée par le Conseil de l’Etat de Lagos pour la recherche et l'innovation scientifique (LASRIC), composante du Plan d’innovation de Lagos qui a été dévoilé officiellement le 5 décembre 2019, à l’ouverture de la première édition du Art of Technology Lagos 1.0 qui s’est achevée le 6 décembre 2019.

Au cours de cette rencontre qui a regroupé divers acteurs intéressés par les technologies de l’information et de la communication, notamment des décideurs politiques, des responsables gouvernementaux, des entreprises de capital-risque, des ingénieurs/programmeurs de logiciels, des concepteurs de produits, le gouverneur a expliqué que le fonds d’investissement veut financer des innovations technologiques pour trouver des solutions aux nombreux défis que rencontre l’Etat de Lagos dans plusieurs domaines stratégiques : le transport et la gestion du trafic, la santé et l’environnement, l’éducation, la sécurité et la bonne gouvernance.

Babajide Sanwo-Olu a souligné que l'intelligence artificielle, en passant par la robotique, l'informatique et l'énergie verte, ont le potentiel de transformer Lagos et d’en faire une véritable cité intelligente. Il a expliqué qu’au-delà du LASRIC, les autres axes du plan d’innovation de Lagos portent sur le développement des infrastructures d'accès aux données, du haut débit, des talents, du Centre de solutions de l'Etat de Lagos, et de l'Initiative pour un gouvernement ouvert.

