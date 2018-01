Algérie : le satellite télécoms national, Alcomsat-1, entrera officiellement en service en juin

(Agence Ecofin) - Les Algériens pourront bénéficier des services télécoms et de télévision, fournis par le premier satellite télécoms du pays, Alcomsat-1, dès juin prochain. C’est ce qu’a laissé entendre la ministre algérienne de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Imane Houda Faraoun (photo), lorsqu’elle a déclaré que « l’exploitation commerciale du satellite Alcomsat-1 prendra effet durant le prochain été ». La patronne du secteur TIC et télécoms national s’exprimait au cours d’un entretien accordé, le 28 janvier 2018, à la radio algérienne.

D'après Imane Houda Faraoun, des tests techniques sont prévus avant le lancement commercial d’Alcomsat-1. Les tests pour la connectivité internet seront réalisés avec Algérie Telecom. Pour ce qui est de la télédiffusion, les essais s'effectueront avec la société nationale algérienne chargée des émetteurs algériens et de la diffusion des programmes des radios et des télévisions. Ce n’est qu’une fois ces tests effectués avec succès, que les différents services seront offerts au grand public.

Alcomsat-1 a été mis en orbite, le 10 décembre 2017. L’équipement n’est pas uniquement pour l’Algérie l’opportunité d’améliorer l'accès de ses populations aux services télécoms de qualité, c’est également un puissant levier financier. En effet, il permettra au pays de gagner de l’argent, à travers les capacités data mises à la disposition de plusieurs pays africains. Le Mali a déjà dévoilé ses intentions d’acquérir de la connectivité auprès d’Alcomsat-1.

Le satellite algérien couvre le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Libye, l’Egypte, le Nord du Tchad et le Soudan.