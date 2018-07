DP World annonce la création d'un centre logistique au Mali

(Agence Ecofin) - L’opérateur portuaire DP World a annoncé ce mercredi, dans un communiqué, son intention de mettre en place un centre logistique au Mali.

Selon les informations relayées par la société qatarie, ce projet se fera dans le cadre d’un accord de concession conclu avec l’Etat malien pour une durée de vingt ans, automatiquement renouvelable.

Ce centre qui devrait être situé sur le corridor routier principal reliant la capitale, Bamako, à Dakar (Sénégal) devrait être bénéfique pour les deux pays. Il devrait faciliter l’importation et l’exportation de marchandises via le port de Dakar, et contribuer à « l’amélioration du coût et du temps de commerce pour le Mali », selon les propos relayés par Reuters, de Moulaye Ahmed Boubacar, ministre malien du Transport.

Ainsi, le nouveau centre logistique de 10 km2, dans la périphérie de Bamako, devrait avoir une capacité de 300 000 EVP (équivalent vingt pieds, NDLR). Il devrait également être capable de traiter environ 4 millions de tonnes de vrac et de marchandises générales.

Notons que le projet est prévu pour démarrer dès 2019 avec un investissement initial de 50 millions $ et un délai de construction fixé à 18 mois.

Moutiou Adjibi Nourou