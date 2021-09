Interruption de la couverture réseau en Centrafrique : Huawei à pied d’œuvre pour rétablir les services de télécommunications

(HUAWEI) - Dans la nuit du 6 juin 2021, un incendie s'est déclenché dans la salle des serveurs de l’opérateur Orange en Centrafrique, provoquant la destruction des équipements centraux et l'interruption brusque de l'ensemble du réseau.

600 000 personnes ont été impactées par cet incident, qui de surcroît a mis en difficulté les hôpitaux et organismes gouvernementaux (parmi lesquels les locaux des Nations Unies, ainsi que les ambassades étrangères).

Le groupe de télécommunications HUAWEI – présent en Centrafrique depuis 2004, avec plus d’une vingtaine de collaborateurs - a dépêché sur place une équipe projet, chargée de déployer rapidement une solution provisoire pour rétablir les services vocaux 3G d’Orange Centrafrique, et régler les problèmes de congestion apparus en raison de cet incendie.

La mobilisation de Huawei pour le rétablissement du réseau commence à porter ses fruits, et le groupe continue de travailler à la lumière de ses expériences internationales pour remplacer ou réparer l’ensemble du matériel endommagé.

Cet événement a par ailleurs renforcé le partenariat qui lie Huawei et Orange Centrafrique, ouvrant la voie vers une collaboration plus étroite et plus riche encore : Huawei a d’ores et déjà réuni des experts mondiaux pour définir un plan de mise en œuvre pour le rétablissement définitif des services d’Orange en Centrafrique, et collabore avec les laboratoires de recherches et Développement (R&D) chargés d’effectuer des tests et une validation opérationnelle complète. L’objectif : de favoriser une reprise ultérieure rapide des systèmes de l’opérateur.

Regis Deliere, Directeur Général d’Orange Centrafrique, a déclaré : « Nous sommes plus que jamais fiers de souligner la force du partenariat qui unit Orange Centrafrique à Huawei, sans qui la reprise de nos activités après l’incident du 6 juin n’aurait pas été possible. Nous remercions chaleureusement les équipes de Huawei pour leur réactivité, leur adaptabilité, et leur efficacité. En déployant dans des délais record des solutions de qualité pour rétablir les services d’Orange Centrafrique, l’entreprise a aidé de nombreux citoyens impactés par l’interruption des réseaux ».

Le dirigeant a par ailleurs souligné que de belles années attendent la collaboration entre Huawei et Orange pour développer le plein potentiel du numérique en Centrafrique.