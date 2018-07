Cameroun: plus que 3 000 km de fibre optique à déployer pour achever le système sous-marin reliant le pays au Brésil

(Agence Ecofin) - Le South Atlantic Inter Link (SAIL), le système de câble sous-marin de fibre optique censé relier le Cameroun au Brésil, a déjà été déployé de moitié entre les deux pays. Dans un communiqué, la Cameroon Telecommunications (Camtel), l’opérateur historique gestionnaire de cette infrastructure télécoms à haut débit, a annoncé qu’un linéaire de 3 000 km a déjà été installé. L’installation sous-marine du câble SAIL par Huawei Marine Network, démarré le 22 mai 2018, devrait arriver à son terme d’ici la fin du mois d’août 2018. L’entrée en service du système devrait intervenir en septembre 2018.

En parallèle au déploiement sous-marin du câble de fibre optique, Camtel poursuit également le monitoring des chantiers d’installation des répéteurs, des équaliseurs et des différentes unités de branchement. Le niveau d’avancement des travaux de construction du point d’atterrissement Kribi, dédié à l’exploitation, au contrôle et monitoring du SAIL, est également encourageant selon le directeur général de Camtel, David Nkoto Emane. Il a expliqué que « l’expertise technique et technologique mobilisée dans le cadre de la construction de cette infrastructure de télécommunications, nous permettra de bénéficier d’un ouvrage à hautes performances et dans les délais requis ».

Hormis le SAT3/WASC/SAFE/ et du Nigerian-Cameroun Submarine Cable System (NCSCS), le SAIL sera le troisième système sous-marin de fibre optique auquel sera connecté le Cameroun. Construit par Nexans, le SAIL, long de 6 000 km, déployé en collaboration avec la China United Telecommunications Corporation (China Unicom), offrira au Cameroun une capacité data de 32Tbps.